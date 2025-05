A Bassano del Grappa la “Biblioteca Vivente”

C’è chi ha inseguito e realizzato i suoi sogni. Chi ha avuto coraggio. Chi ha visto la sua vita cambiare improvvisamente. Chi ha scoperto nuovi mondi e nuove culture. Tutte storie che sabato 17 maggio, dalle 16.00 alle 18.30, saranno messe a disposizione della Biblioteca di Bassano del Grappa attraverso la testimonianza diretta degli stessi protagonisti.

Con il nuovo progetto “Biblioteca vivente”, riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi per il dialogo interculturale e la promozione dei diritti umani, e già diffusa di molte biblioteche del mondo con alcuni esempi anche in Italia, il lettore non sfoglierà un libro, ma ascolterà un racconto direttamente da chi l’ha vissuto, attraverso una chiacchierata. Potrà così acquisire storie vere, in genere legate a pregiudizi e stereotipi, o storie di riscatto, di imprese, di avventure o viaggi fuori dagli schemi, e di esperienze di vita su cui riflettere.

La Biblioteca vivente funziona dunque come qualsiasi tradizionale biblioteca: ci sono i “libri” da prendere in prestito (corredati di titolo, sottotitolo e abstract), il catalogo dei titoli disponibili, uno spazio per la “lettura”, i bibliotecari ed i lettori. Con un’unica differenza: non ci sono i volumi di carta, ma persone in carne ed ossa da leggere ascoltando. Ogni libro vivente, regolarmente “classificato” ed inserito in un apposito catalogo, ha una storia speciale da raccontare; basta scegliere i titoli preferiti e predisporsi ad una mezz’ora di semplice ascolto.

Questi i titoli “a scaffale”:

– Carpe diem. Storia di una bambina che a 46 anni ha realizzato il suo sogno

– Ciabatte di plastica e pastarelle salvifiche. L’accidentato percorso verso la consapevolezza di sé

– Il dono. Nella vita ci vuole fegato

– Cerco casa…Un viaggio per costruire me stessa

– Controcorrente. Aiutarsi aiutando

– Una corsa di coraggio. Un dono chiamato cavallo

– Il camino del cuore. Come ho scelto di seguire i miei sogni e cambiare vita

– Una storia di endometriosi. La mia esperienza e la convivenza con una malattia invisibile

– Al profumo di ruota. Pedalando l’inaspettato

– L’attesa. Storia di una non-madre che ha imparato ad amarsi

– La strada delle meraviglie. Lasciarsi vivere dalle emozioni

– Dall’isola delle conchiglie. Il viaggio di una donna e il ponte tra due culture

“Il progetto è frutto di un lavoro durato alcuni mesi – spiega l’assessore alla cultura, Giada Pontarollo – Nei mesi scorsi la Biblioteca, con la collaborazione della Cooperativa Adelante, ha reclutato le persone disposte a raccontare le loro storie, circa una quindicina che sono state seguite in un percorso di formazione e di “stesura” del testo che verrà narrato. Definiti i titoli e i sottotitoli dei libri, sono ora pronte per incontrare i loro lettori in questo primo appuntamento, cui ne seguiranno altri”. “Un ringraziamento particolare – prosegue l’assessore – va a tutte le persone, bassanesi e non solo, che si sono rese disponibili ed hanno accettato di mettersi in gioco in questo progetto di grande valore, nel quale si esplica appieno una forma compiuta di cittadinanza attiva. Contiamo ora sulla curiosità dei bassanesi, che invitiamo a partecipare in qualità di lettori al primo evento di sabato 17 maggio. E, perché no, di mettersi alla prova in futuro come libri viventi. Tutte le storie sono interessanti, tutte valgono la pena di essere raccontate”.