EVENTIMUSICA & SPETTACOLOVENETO
23 Ottobre 2025 - 17.02

A 60 anni da “C’era un ragazzo, che come me…” Morandi in concerto a Padova

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un nuovo, importante capitolo si aggiunge alla lunga storia musicale di Gianni Morandi. L’artista ha annunciato oggi “C’ERA UN RAGAZZO – GIANNI MORANDI STORY”, la tournée nei palazzetti che lo vedrà protagonista anche in Veneto, con un’unica tappa in programma alla Kioene Arena di Padova il 4 maggio 2026.

Lo show celebrerà un’importante ricorrenza: i 60 anni dall’uscita del brano iconico “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini e considerato uno dei pezzi più rappresentativi dell’intera carriera di Morandi.

La scaletta di “C’ERA UN RAGAZZO – GIANNI MORANDI STORY” ripercorrerà i grandi classici del suo vasto repertorio, successi che continuano a essere amati e tramandati di generazione in generazione, ma non mancheranno i brani più recenti tratti dall’ultimo progetto discografico, EVVIVA!.

Per l’occasione, Morandi sarà accompagnato sul palco da una superband di musicisti, diretta dal Maestro Luca Colombo, che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni canzone.

I biglietti per la data di Padova saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 14:00 di domani, venerdì 24 ottobre, sui circuiti autorizzati Ticketone e Ticketmaster.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A 60 anni da "C'era un ragazzo, che come me..." Morandi in concerto a Padova | TViWeb A 60 anni da "C'era un ragazzo, che come me..." Morandi in concerto a Padova | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy