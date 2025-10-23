A 60 anni da “C’era un ragazzo, che come me…” Morandi in concerto a Padova

Un nuovo, importante capitolo si aggiunge alla lunga storia musicale di Gianni Morandi. L’artista ha annunciato oggi “C’ERA UN RAGAZZO – GIANNI MORANDI STORY”, la tournée nei palazzetti che lo vedrà protagonista anche in Veneto, con un’unica tappa in programma alla Kioene Arena di Padova il 4 maggio 2026.

Lo show celebrerà un’importante ricorrenza: i 60 anni dall’uscita del brano iconico “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini e considerato uno dei pezzi più rappresentativi dell’intera carriera di Morandi.

La scaletta di “C’ERA UN RAGAZZO – GIANNI MORANDI STORY” ripercorrerà i grandi classici del suo vasto repertorio, successi che continuano a essere amati e tramandati di generazione in generazione, ma non mancheranno i brani più recenti tratti dall’ultimo progetto discografico, EVVIVA!.

Per l’occasione, Morandi sarà accompagnato sul palco da una superband di musicisti, diretta dal Maestro Luca Colombo, che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni canzone.

I biglietti per la data di Padova saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 14:00 di domani, venerdì 24 ottobre, sui circuiti autorizzati Ticketone e Ticketmaster.