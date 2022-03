8 MARZO – Polizia nelle piazze contro la violenza di genere

Domani 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la Polizia di Stato sarà presente in molte Piazze d’Italia per promuovere la campagna nazionale permanente finalizzata a prevenire la violenza di genere. Nella circostanza verranno distribuite delle brochure informative sull’argomento realizzate dalla Direzione Centrale Anticrimine.

Con questo progetto la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno a sensibilizzare, in modo semplice ed accessibile a tutti, le vittime di violenza e non solo, nella convinzione che la lettura della brochure rappresenti uno stimolo a chiedere aiuto e a denunciare.

Anche la Questura di Vicenza nel solco della Campagna “Questo non è amore” ha organizzato delle iniziative di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

In particolare, domani 8 marzo dalle ore 10.00 alle 13.00, verranno allestiti dei punti informativi presso la città di Vicenza, uno in Piazza dei Signori, dove saremo presenti con il camper della Polizia di Stato e l’altro all’Ospedale San Bortolo dove verrà allestito un punto informativo all’ingresso della struttura.

A Bassano del Grappa, invece, saremo presenti dalle ore 9.00 alle 12.00 in Piazza Libertà.

Insieme agli operatori della Polizia di Stato saranno a disposizione dei cittadini per fornire preziose informazioni sull’argomento, anche Operatori Sanitari e rappresentanti di centri antiviolenza e di recupero dei maltrattanti, che si impegnano ogni giorno per affermare un’autentica parità di genere, contro stereotipi e pregiudizi.

Sul fronte della prevenzione, uno strumento efficace a disposizione delle vittime è rappresentato dall’ammonimento del Questore, che permette di intervenire velocemente in fase preventiva ed evitare che comportamenti persecutori possano sfociare in eventi molto più tragici ed a volte irreparabili.