50enne investita mentre attraversa la strada

Ieri pomeriggio la Polizia Locale “Alto Vicentino” è intervenuta in viale Europa dove nelle adiacenze dell’ex Podere Modello /  Fabbrica di cioccolato Dolomiti è stato investito un pedone. La donna ferita, A.G. di 50 anni e residente a Santorso, è stata immediatamente soccorsa dal 118. Quest’ultima era intenta ad attraversare la strada col figlio maggiorenne – fortunatamente illeso – quando un monovolume Citroen condotto da L.G, 85enne maladense che proveniva da Piovene Rocchette ed era diretta verso Schio, non si è accorto della presenza della signora e del figlio impegnati ad attraversare la carreggiata sulle strisce pedonali.

Rilievi e regolazione del traffico a cura di due pattuglie della Polizia Locale Alto Vicentino.

