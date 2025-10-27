5.250 nuovi alberi in Altopiano dopo Vaia

Nell’ottobre del 2018, il Veneto è stato travolto dalla tempesta Vaia, i cui venti e le piogge torrenziali hanno abbattuto circa 15 milioni di alberi, stravolgendo il paesaggio delle Dolomiti e delle Prealpi. Il 18 ottobre 2025, Barausse ha agito concretamente con il rimboschimento di 2 ettari di terreno e con la piantumazione attiva di 5250 nuovi alberi in località Rotzo. L’iniziativa vede la collaborazione tra Barausse e partner specifici, come il Comune di Rotzo, il Consorzio per la gestione del demanio civico ed esercizio degli usi civici di Rotzo – Pedescala e S. Pietro, il TESAF dell’Università di Padova nella figura specifica del prof. Raffaele Cavalli, e l’Associazione Universitaria Studenti Forestali di Padova.

Con il progetto Bosco Porta Natura, Barausse contribuisce al ripristino di foreste resilienti e della biodiversità. L’iniziativa favorisce l’assorbimento di CO₂, migliora la qualità dell’aria e promuove la partecipazione delle comunità locali, rafforzando il legame tra persone e territorio. Un segnale concreto di rigenerazione ambientale e collettiva per il futuro della Regione.