20enne vicentino cade con la mountain bike e si ferisce

Attorno alle 13.40 è scattato l’allarme per un ragazzo caduto con la propria mountain bike in località Fagarè Basso, verso Valrovina. Il giovane, un ventenne di Bassano del Grappa (VI), che stava scendendo lungo la strada sterrata da solo e aveva riportato un sospetto trauma alla spalla e alcune contusioni, è stato raggiunto dal Soccorso alpino di Asiago e da quello della Pedemontana del Grappa, per essere poi preso in carico dall’equipe medica e dal tecnico di elisoccorso dell’elicottero di Treviso emergenza, sbarcati nelle vicinanze con un verricello di 20 metri. Prestate le prime cure, il giovane è stato imbarellato e spostato in un punto più comodo per il recupero, avvenuto sempre con il verricello. L’eliambulanza è poi volata all’ospedale di Bassano.