1.000 alberi per Lonigo per migliorare aria e clima: la consegna domenica

Domenica 24 ottobre dalle 9 alle 20 presso il Parco Ippodromo di Lonigo si terrà l’iniziativa “beleafing – Miglioriamo l’Aria e il Clima delle nostre Città”, evento promosso dal Comune di Lonigo in collaborazione con Verallia Spa e beleafing. Lo stabilimento Verallia di Lonigo, infatti, si è classificato al primo posto del contest “Integration Program 2021” che la Corporate Verallia ha creato tra 9 Paesi e 17 distaccamenti sparsi nel mondo. La vittoria è stata possibile grazie al supporto tecnico scientifico di beLeafing srl, start-up in progetti ambientali e green marketing con l’avvallo e la partecipazione del Comune di Lonigo. Grazie a questo progetto sta diventando realtà un percorso di integrazione ambientale e territoriale del sito produttivo di Lonigo, con lo sviluppo di azioni incentrate su impatti sociali e ambientali positivi. In particolare la prima azione messa in campo è la donazione di 1.000 alberi ai Cittadini di Lonigo e ai dipendenti dell’azienda, con l’obiettivo di favorire il processo di forestazione urbana diffusa e partecipata. Per tutta la giornata di domenica 24 ottobre, quindi, avverrà la consegna degli alberi verso i privati cittadini e i dipendenti che hanno prenotato il loro albero sul sito dedicato www.beleafing.com. “Ogni persona potrà ricevere il proprio l’albero scelto per metterlo a dimora nei propri spazi – spiega l’assessore all’ambiente di Lonigo Alberto Bellieni – più precisamente 700 alberi saranno destinati alle persone residenti nel Comune di Lonigo, e 300 alberi ai dipendenti dello stabilimento di Lonigo, a prescindere dal luogo di residenza”. La scelta delle varietà può essere effettuata tra 8 specie autoctone suddivise in due categorie: gli alberi per purificare l’aria come il leccio, al roverella, il carpino e il ligustro; e gli alberi per salvaguardare e favorire le api, come il corniolo, il ciliegio, il tiglio e il castagno. “Questi 1.000 nuovi alberi – spiega l’assessore Bellieni – porteranno ad un beneficio di circa 20.000 kg di anidride carbonica assorbita, ben 70.000 gr di polveri sottili (PM10) all’anno catturate oltre a garantire habitat per più di 30.000 api urbane”. Alle ore 11 è previsto un momento dedicato al Comune di Lonigo e all’Azienda Verallia, con la presenza e brevi interventi delle autorità comunali e aziendali, mentre per tutta la giornata l’area Ippodromo sarà accessibile a tutti coloro che vorranno ritirare gratuitamente il proprio albero prenotato da mettere a dimora. “Un gesto semplice, che però vale molto per il futuro della terra e di tutti noi” – conclude Bellieni.