La Cardiologia riabilitativa di Lonigo cresce ancora: più pazienti e più posti letto

Sono stati attivati 8 nuovi ulteriori posti in Cardiologia Riabilitativa di Lonigo, che passa così da 22 a 30 posti letto.

Il tutto per sostenere l’attività del reparto, ulteriormente cresciuta nel corso di quest’anno: già alla fine di novembre, infatti, il numero dei pazienti ricoverati ha raggiunto quello dell’intero 2024 (oltre 450), evidenziando un incremento costante della domanda e la fiducia sempre maggiore dei reparti cardiologici e cardiochirurgici del territorio.

«La struttura di Lonigo si distingue per un elevato livello assistenziale e per la gestione di pazienti complessi – spiega infatti il dott. Claudio Bilato, direttore della Cardiologia Riabilitativa di Lonigo e Direttore del Dipartimento Cardio-vascolare dell’ULSS 8 Berica -, in particolare quelli portatori di assistenze ventricolari e sottoposti a trapianto di cuore, provenienti dai centri specializzati di Padova e Verona. Una competenza altamente specifica che posiziona Lonigo come punto di riferimento nella riabilitazione avanzata post-scompenso e post-chirurgia».

Va ricordato, a questo riguardo, che proprio a Lonigo è stato riabilitato qualche mese fa l’unico paziente italiano vivente portatore di cuore totalmente artificiale, sottoposto poi con successo, poche settimane fa, a trapianto cardiaco presso la Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. Inoltre il reparto è oggi in grado di garantire la riabilitazione a tutti i pazienti cardiochirurgici dell’ULSS 8 Berica, assicurando continuità di cura, standard elevati e percorsi personalizzati

«L’incremento dei posti letto della Cardiologia Riabilitativa – sottolinea il Direttore Generale Patrizia Simionato – è il risultato di un ulteriore, importante investimento realizzato sia sul fronte del personale, che è stato potenziato, sia in termini di nuove dotazioni tecnologiche. In questo modo diamo attuazione alla progettualità che avevamo già preannunciato nell’ambito di un piano più ampio di valorizzazione del Centro Riabilitativo di Lonigo».

L’attività della struttura prevede per ogni paziente un percorso riabilitativo personalizzato, con la presa in carico da parte di un’équipe multidisciplinare composta da cardiologi, fisiatri e nutrizionista. Il tutto grazie anche ai più elevati standard di sicurezza, che consentono di ricoverare e riabilitare pazienti ad elevata complessità assistenziale: tutti i posti letto sono dotati di telemetria per consentire agli operatori di monitorare anche a distanza i parametri funzionali, intervenendo così con la massima tempestività in caso di anomalie.

L’organico della Cardiologia Riabiltiativa di Lonigo comrpende complessivamente 5 medici in servizio contemporaneamente, affiancati da una équipe composta anche da infermieri, fisioterapisti e OSS che nelle ultime settimane è stata anch’essa potenziata con nuove assunzioni in previsione dell’incremento dei posti letto.

La Cardiologia Riabilitativa di Lonigo conferma così la propria missione: offrire un percorso riabilitativo completo, sicuro e moderno, capace di rispondere alle esigenze di pazienti sempre più complessi e di un territorio in continua evoluzione.