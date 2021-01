VENETO – Uomo trovato morto sotto una montagna di vestiti

Nel pomeriggio di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Calle dei Bon a Sottomarina di Chioggia per ricerca di un uomo di cui non si aveva notizie da qualche giorno, trovandolo morto all’interno della propria abitazione sotto un cumulo di materiale ammassato. Dopo le ricerche dei giorni scorsi eseguite anche con i nuclei cinofili nella giornata odierna in accordo con la Polizia di Stato è iniziata la bonifica dell’abitazione di tre piani, piena di materiale accumulato negli anni. Dopo qualche ora gli operatori dei vigili del fuoco rinvenivano l’uomo 75 enne, privo di vita come accertato dal personale medico, sotto un cumulo di abbigliamento alto qualche metro.