Marano Pulita denuncia: “Quel parco è pericoloso”

Continua la verifica sullo stato dei parchi cittadini in attesa dell’imminente arrivo della primavera. Ecco il resoconto del Comitato Marano Pulita: “Ci siamo recati al parco di via Santa Barbara, all’incrocio con via Matteotti, e constatato, anche grazie alle segnalazioni dei residenti, il livello di alta pericolosità presente in questo sito. La roggia che passa in confine è recintata solamente con una siepe, mal tenuta e con ampie aperture che danno direttamente sul corso d’acqua. Questo comporta un livello di attenzione massima da parte di quei genitori, o nonni, che avessero l’intenzione di portare i bambini in quel posto a giocare. Servirebbe l’installazione di una adeguata protezione che possa separare, in modo sicuro, la roggia dal confinante parco giochi. Un intervento da programmare prima possibile, dai bassi costi, che favorisca la sicurezza degli utenti e anche possibili tristi incidenti. Anche in questa zona verde l’erba viene tagliata molto raramente, durante il periodo estivo, rendendo il parco difficilmente utilizzabile. Per questo motivo, lungo il confine con le abitazioni, alcuni residenti praticano uno sfalcio selettivo, di circa un metro, per limitare l’ingresso di fastidiosi insetti nelle proprietà private. La scarsa manutenzione del parco si nota dai rami degli alberi caduti a terra e dal mantello di foglie autunnali che ricopre tutta l’area, segno evidente che qui, dalla fine della scorsa estate, non è più passato nessuno. Con un veloce giro per il perimetro si nota come gli angoli nascosti vengano usati per bisogni corporali, accompagnati da fazzoletti di carta. Rifiuti vari e lattine vuote a terra sono solo il male minore. L’altalena presente sulla piattaforma riservata ai giochi è senza entrambi i seggiolini, pur essendo la struttura in buono stato di conservazione, mentre lo scivolo appare ben tenuto. Insomma un parco, anche questo, poco frequentato, malgrado la zona fortemente abitata. Ma è facilmente comprensibile il disagio di chi entra e di tutti quelli che vorrebbero usufruire della struttura pubblica, ma non lo fanno”.