Ipab Minori: “Avanti senza indugio con le telecamere negli asili”

“I recenti e gravi fatti di cronaca a Ragusa e Nardo’ ci indicano come sia necessario procedere senza indugio con investimenti per dotare asili e scuole materne di telecamere interne”.

Il Presidente di IPAB per i Minori di Vicenza, Gian Pietro Santinon, interviene dopo i casi di maltrattamento di minori in un asilo a Ragusa e in una scuola materna a Ragusa.

“Dopo la giusta scelta operata dal Legislatore è necessario partire subito con le telecamere, presidio di tutela per i più piccoli ma anche garanzia per le famiglie e per lo stesso personale scolastico. Come IPAB per i Minori chiediamo all’Amministrazione Comunale di avviare subito gli investimenti. Chiederò un incontro quanto prima all’Assessore Tolio, per verificare assieme ogni necessità e possibile collaborazione da parte di IPAB per i Minori.”.