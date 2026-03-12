In un decennio sono cresciuti in Veneto i reati da parte dei minori

In Veneto tra il 2014 e il 2024 cresce l’incidenza di minori segnalati per alcuni reati: rapina (+2,04 ogni mille abitanti tra i 14 e i 17 anni), lesioni personali (+1,37 ogni mille abitanti tra i 14 e i 17 anni), minaccia (+0,57 ogni mille abitanti tra i 14 e i 17 anni) e estorsione (+0,43 ogni mille abitanti tra i 14 e i 17 anni), mentre cala l’incidenza di minori segnalati per il reato di associazione di tipo mafioso (-0,02 ogni mille abitanti tra i 14 e i 17 anni).

Nella regione, l’incidenza di 14-17enni denunciati o arrestati ogni mille abitanti nella stessa fascia d’età per lesioni personali (1,41 ogni mille), rapina (0,95 ogni mille) e minaccia (0,57 ogni mille) è tra le più alte in Italia.

A Venezia crescono i minori segnalati per rapina (74 nel 2024, 35 nel primo semestre 2025, erano 5 nel 2014), lesioni personali (70, 28 nel primo semestre 2025, erano 51 nel 2024), minaccia (39, 24 nel primo semestre 2025, 24 nel primo semestre 2025, erano 25 nel 2014), porto d’armi (24 nel 2024, 10 nel primo semestre 2025, erano 13 nel 2014), estorsione (14 nel 2024, 8 nel primo semestre 2025, era 1 nel 2014).