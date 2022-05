ZANÈ – Esce di strada con l’auto e distrugge guardrail: miracolosamente illeso, torna a casa a piedi

Ieri mattina, a Zanè, lungo la NSA 384 (la bretella che collega Thiene a Santorso), in direzione Thiene, al chilometro 2+100, una Fiat Punto grigia è uscita di strada sulla parte sinistra, sfondando il guard rail e terminando la corsa nel fossato adiacente. Nel violento impatto, l’auto ha perso il motore, staccatosi dalla carrozzeria, mentre il guard rail si è piegato invadendo la corsia Thiene-Santorso. Il 27enne di Malo proprietario del mezzo si è allontanato verso la sua abitazione, dove è stato rintracciato dalla Polizia Locale NEVI, in collaborazione con i Colleghi di Malo. L’uomo ha riferito di essere stato solo nell’auto e di non aver coinvolto altre persone o veicoli, ma di aver perso il controllo della macchina a causa di un colpo di sonno. Il guard rail è stato messo in sicurezza da una squadra di Vigili del Fuoco di Schio. Sicurezza Ambiente ha poi provveduto alla pulizia della strada.

Rilievi sinistro e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino e alto vicentino.