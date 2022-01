Zaia: “Il Veneto resta in giallo” – “Se passeremo in arancione per i vaccinati non cambia nulla”

Nella conferenza stampa odierna il governatore veneto Luca Zaia ha confermato che la regione resterà in giallo anche la prossima settimana. Se il primo parametro, quello dell’incidenza, è largamente superato come in tutte le altre regioni, sembrano tenere, per ora, gli ospedali del Veneto, con una fase intensa, ma di assestamento. Le terapie intensive occupate sono circa 200 da diversi giorni, a fronte di un’esplosione di casi. Dato che permette di rimanere in giallo.

“Le terapie intensive e l’occupazione dell’area medica sono ancora da giallo” dice. Sembrano esserci i presupposti per rimanere in giallo per almeno due settimane. Aggiunge: “Il vaccino che ci ha permesso di venir fuori da questa vicenda. E ricordo comunque che in ogni caso per i vaccinati un eventuale passaggio in arancione è ad impatto a zero. Non è così per i non vaccinati. Se fosse che un giorno il Veneto passasse in arancione, il Veneto comunque non chiuderebbe”.