Weekend di controlli nel Bassanese: droga, alcol e furti nel mirino dei Carabinieri

Nel fine settimana appena trascorso, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha intensificato i controlli sul territorio per contrastare furti, abuso di alcol e spaccio di droga, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e prevenire comportamenti antisociali.

Durante i servizi straordinari, i militari hanno denunciato un 39enne di Marostica trovato in possesso di 327,4 grammi di marijuana e 18,26 grammi di resina nello svolgimento di un sopralluogo per un furto consumato nella sua abitazione. Lo stesso è stato segnalato anche alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Tre giovani – un 20enne di Cassola e due 19enni di Bassano del Grappa e Borso del Grappa – sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta all’esterno di un bar di Via Gamba, presentando evidenti sintomi di alterazione psicofisica dovuti all’abuso di alcol.

Infine, un 50enne di Tezze sul Brenta è stato segnalato alla Prefettura di Vicenza per detenzione di 48 grammi di marijuana, rinvenuti durante un sopralluogo relativo a un furto consumato nella sua abitazione.

L’operazione conferma l’impegno dell’Arma nel monitoraggio capillare del territorio, volto a prevenire reati diffusi e garantire la sicurezza dei cittadini.