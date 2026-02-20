CRONACAVICENZA e PROVINCIA
20 Febbraio 2026 - 15.01

Vicenza, trovato con 88 grammi di droga in casa: denunciato 40enne vicentino per spaccio

REDAZIONE
VICENZA – Un quarantenne vicentino è stato denunciato dalla Polizia di Stato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in base a quanto previsto dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, norma che disciplina le ipotesi di lieve entità in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di droga.

L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, 19 febbraio, nell’ambito di servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati legati agli stupefacenti. Gli operatori della sezione narcotici della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Vicenza hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti circa 78 grammi di marijuana, suddivisi in più buste, e ulteriori 10 grammi di hashish.

Il totale della sostanza sequestrata ammonta a circa 88 grammi. Alla luce del quantitativo e delle modalità di confezionamento, il quarantenne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio nella forma lieve prevista dal citato articolo di legge.

