Vicenza – Spaccia davanti alla caserma mentre ritira un atto: denunciato 27enne

VICENZA – Spaccia droga proprio davanti all’ingresso della caserma dei Carabinieri mentre si presenta per una notifica: un episodio tanto grave quanto singolare quello avvenuto nel tardo pomeriggio del 24 marzo in via Muggia.

I militari della Stazione di Vicenza hanno denunciato in stato di libertà un 27enne originario del Burkina Faso, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo si era recato al comando per ricevere un atto ufficiale, ma proprio mentre stava per entrare è stato notato dal personale di vigilanza mentre cedeva con disinvoltura una sigaretta artigianale a un giovane che lo accompagnava.

Insospettiti dalla scena, i militari hanno immediatamente allertato i colleghi, intervenuti all’esterno della struttura per bloccare e identificare l’acquirente, un 24enne moldavo anch’egli con precedenti. Il giovane emanava un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente.

Condotto negli uffici per gli accertamenti, è stato sottoposto a perquisizione personale: all’interno di un pacchetto di sigarette nascosto nella tasca del giubbotto è stato trovato lo spinello appena acquistato. Il successivo narcotest ha confermato che si trattava di marijuana.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro della sostanza. Per il 27enne è scattata la denuncia per spaccio ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90, mentre il 24enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Per lui è scattato anche il ritiro immediato della patente, poiché era arrivato in caserma alla guida di un motociclo 125.

Una vicenda che colpisce per la sua singolarità: lo spaccio sarebbe avvenuto proprio davanti alla sede delle forze dell’ordine, sotto gli occhi dei militari. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.