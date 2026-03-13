Vicenza, sit-in di Fratelli d’Italia in viale Milano: “Senza legalità non c’è commercio”

Si terrà sabato 14 marzo alle 11.30 a Viale Milano, all’angolo con Via Firenze, il sit-in promosso dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Vicenza dal titolo “Senza legalità non c’è commercio”.

L’iniziativa, spiegano gli organizzatori, ha l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole negli esercizi pubblici, in particolare nell’area del cosiddetto Quadrilatero di viale Milano, e di sensibilizzare le istituzioni competenti sul tema della legalità nelle attività commerciali.

Alla manifestazione parteciperanno dirigenti e militanti del partito. Tra i presenti annunciati ci saranno anche Silvio Giovine, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Vicenza, e Francesco Rucco, vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto.

Il sit-in si inserisce nel dibattito politico degli ultimi giorni sulla situazione commerciale e sul rispetto delle norme nell’area di viale Milano, uno dei principali assi urbani della città.