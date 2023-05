VICENZA – Sequestrate 15 sigarette elettroniche contenenti THC

Nel corso dei controlli della Guardia di Finanza per contrastare lo spaccio di droga, è stato effettuato da parte dei militari del Gruppo di Vicenza, per la prima volta nella provincia berica, il sequestro di 15 sigarette elettroniche del valore di circa 2.000 euro contenenti THC, somiglianti in tutto e per tutto alle normali sigarette oggi in commercio, ma contenenti il principio attivo della cannabis e, quindi, vietate nel nostro Paese.

La Guardia di Finanza di Vicenza prosegue nella incessante opera di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego ordinario di equipaggi su strada e delle unità cinofile Zack e Ray in servizio presso il Gruppo berico, soprattutto per avversare condotte di cessione e/o uso a danno di minorenni, proprio con la finalità di sensibilizzare i giovani e le loro famiglie in ordine alle conseguenze a cui si espongono pure i soggetti di minore età mettendo in atto comportamenti illeciti di tal genere.