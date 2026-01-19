Vicenza, sei nuovi alloggi in via dei Mille: pronto il progetto di housing sociale per circa 20 persone

Il sindaco Possamai: «Risposta concreta alle esigenze abitative dei cittadini in difficoltà»

A Vicenza, i lavori di riqualificazione dell’edificio di via dei Mille 32 sono ormai giunti a conclusione: sei nuovi alloggi, di cui cinque miniappartamenti e un monolocale, potranno ospitare fino a 20 persone, nell’ambito di un programma di housing sociale con supporto di accompagnamento sociale dedicato.

Questa iniziativa fa parte del piano di accoglienza diffusa promosso dall’amministrazione comunale, pensato per rispondere alle diverse esigenze dei cittadini a seguito della prossima dismissione dell’edificio di via Giordano, demolito per i lavori dell’alta velocità. L’obiettivo è anche quello di liberare posti letto nella struttura di contra’ San Marco e garantire soluzioni abitative più autonome per le famiglie con minori.

«Con la chiusura imminente dell’albergo cittadino, è fondamentale offrire risposte concrete ai cittadini in difficoltà – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai durante il sopralluogo – Nelle prossime settimane presenteremo il piano complessivo, che include anche gli interventi in via D’Alviano e negli 18 alloggi Erp destinati a social housing, in accordo con la Regione del Veneto».

L’edificio di via dei Mille 32, utilizzato in passato per la prima accoglienza di persone senza fissa dimora, necessitava di interventi strutturali, di efficientamento energetico e di una nuova distribuzione interna degli spazi. Grazie al progetto, ogni appartamento dispone di cucina, sala, bagno e camere in grado di ospitare da tre a quattro persone, mentre la corte retrostante è stata trasformata in area comune per giochi e socialità.

«La riorganizzazione degli spazi permette ora di garantire autonomia ai nuclei familiari – spiega l’assessore alle politiche sociali Matteo Tosetto – Si tratta di appartamenti “in emergenza”, dove i residenti seguono un progetto sociale volto a riacquisire una vita autonoma».

L’intervento di riqualificazione energetica ha compreso l’installazione di una nuova centrale termica, caldaia a condensazione, tele-gestione della climatizzazione, sostituzione degli infissi con modelli ad alte prestazioni e isolamento dei muri e del solaio. Sono stati inoltre rinnovati impianti elettrici, pavimentazioni e rivestimenti di bagni e cucine, e le facciate esterne sono state tinteggiate secondo il colore originale.

Il progetto è finanziato con un contributo regionale di 447.333 euro del Programma Sviluppo e Coesione (PSC) Veneto e da fondi comunali per 270.667 euro, per un totale di 718.000 euro. L’iniziativa rientra nell’ambito della Strategia integrata di sviluppo urbano sostenibile (SISUS) dell’area urbana di Vicenza, con azioni mirate al contrasto delle marginalità estreme.

Per approfondimenti sul progetto e sulla SISUS di Vicenza: link al Comune.