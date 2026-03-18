Vicenza – Scarcerato da poche ore, torna a colpire: rapina turista americano con coltello e colpisce gli agenti

VICENZA, 18 marzo 2026 – Era tornato in libertà da poche ore, ma nella notte ha già messo a segno una nuova rapina. Un cittadino senegalese di 31 anni è stato arrestato dalla Squadra Volanti della Questura di Vicenza con le accuse di rapina aggravata dall’uso di armi e resistenza a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione della Radiomobile dei Carabinieri, che aveva diramato una nota di ricerca corredata da un’immagine di videosorveglianza relativa a una rapina appena avvenuta in Contrà Pescherie Vecchie ai danni di un turista americano, classe 1979.

Intorno alle 2:15, una pattuglia ha individuato in via Allende un uomo corrispondente alla descrizione. Alla vista degli agenti, il sospettato ha tentato di disfarsi di una banconota da 50 euro, venendo però immediatamente bloccato. La perquisizione personale non ha dato esito, ma poco distante, in un’aiuola, è stato ritrovato un coltello da cucina con manico nero, ritenuto l’arma utilizzata.

Durante il trasporto in Questura, il 31enne ha opposto una forte resistenza, scalciando e colpendo gli operatori.

Secondo quanto ricostruito grazie alla denuncia della vittima, l’aggressore aveva inizialmente avvicinato l’uomo chiedendo una sigaretta e un accendino, per poi sottrargli il cellulare dopo una colluttazione. Successivamente avrebbe estratto il coltello, minacciando anche un testimone, e preteso 50 euro in cambio della restituzione del telefono.

Le immagini delle telecamere di zona hanno confermato la dinamica, permettendo agli agenti di sequestrare sia il denaro sia l’arma.

Dagli accertamenti è emerso un dettaglio inquietante: l’uomo era stato scarcerato proprio la mattina del 17 marzo, dopo aver scontato una condanna per rapina.

Su disposizione del Sostituto Procuratore, è stato trasferito nel carcere di Vicenza, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.