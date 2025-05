Vicenza – Proseguono gli incontri della Giunta nei quartieri: previsti altri 10 incontri (il calendario)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

La giunta nei quartieri ritorna, arricchita di 10 assemblee pubbliche a cui sindaco e assessori parteciperanno insieme ai neo eletti consiglieri di quartiere.

Le novità e il nuovo calendario dell’iniziativa avviata nel 2023 per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della città sono stati presentati stamane a Palazzo Trissino dal sindaco Giacomo Possamai insieme all’assessore alla partecipazione Matteo Tosetto.

«Il primo dovere degli amministratori – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – è stare vicino ai cittadini. Ascoltare la loro voce. Per questo motivo ritorniamo nei quartieri con 10 nuove assemblee, ciascuna dedicata alle tematiche del territorio in cui viene organizzata. Invito i cittadini a partecipare, portando indicazioni, critiche e suggerimenti».

«Prima di ogni assemblea – ha aggiunto l’assessore Matteo Tosetto – la giunta incontrerà il consiglio di quartiere di riferimento. Sarà l’occasione per un confronto molto concreto sull’attività di questo nuovo organismo che abbiamo fortemente voluto per valorizzare la partecipazione dei cittadini alle scelte che riguardano il luogo in cui vivono».

Per le prime due edizioni della giunta nei quartieri era prevista la possibilità per la cittadinanza di fissare un appuntamento individuale per incontrare il sindaco o un assessore. Da quest’anno invece è previsto che la giunta comunale, insieme al consiglio di quartiere, incontri i cittadini in assemblee aperte a tutti per parlare delle problematiche del territorio.

Dal 14 maggio fino a dicembre sono stati quindi calendarizzati 10 incontri pubblici, in collaborazione con ciascuno dei consigli di quartiere recentemente eletti, dove i cittadini potranno segnalare problemi, proporre soluzioni, interloquire e confrontarsi con gli amministratori e i consiglieri di quartiere.

Tutte le assemblee si terranno il mercoledì sera alle 20.30.

Ciascun incontro è aperto a tutta la cittadinanza residente nel quartiere di riferimento e viene convocata nelle sedi dei consigli di quartiere.

L’accesso è libero fino ad esaurimento posti.

Chi volesse portare alla discussione un argomento specifico, per favorire una migliore presa in carico ed un’analisi più approfondita può anticipare la proposta o la domanda all’indirizzo email del consiglio di quartiere.

Calendario delle assemblee e informazioni

Il primo appuntamento è per mercoledì 14 maggio al Centro di aggregazione Proti in contra’ de’ Proti, 3, insieme al consiglio di quartiere 1 – Centro storico, Monte Berico.

Mercoledì 28 maggio sarà la volta dell’incontro con il consiglio di quartiere 2 – Araceli, S. Lucia, S. Francesco, Sant’Andrea al Centro civico di via Turra – via Turra, 70.

Mercoledì 25 giugno l’assemblea pubblica si terrà al Centro civico Riviera Berica – via De Nicola, 8 insieme al consiglio di quartiere 4 – Campedello, S. Croce Bigolina, S. Pietro Intrigogna, Debba, Longara.

A luglio ci saranno gli incontri con il consiglio di quartiere 10 – Bertesinella, Bertesina, Setteca’, Stanga al Centro di aggregazione di via Maurisio 69 (mercoledì 9 luglio); con il consiglio di quartiere 8 – Polegge, San Paolo, S. Bortolo, Laghetto, al Centro civico Laghetto – via Lago di Pusiano, 3 (Mercoledì 23 luglio).

Gli altri appuntamenti riprenderanno da settembre con questo calendario: mercoledì 10 settembre, consiglio di quartiere 3 – San Pio X, Stadio, Borgo Berga, Casale al Centro civico Villa Tacchi, in viale della Pace, 87; mercoledì 1 ottobre, Consiglio di quartiere 7 – Maddalene, S. Bertilla, Villaggio del Sole al Centro civico Villa Lattes – via Thaon di Revel, 44; mercoledì 22 ottobre, consiglio di quartiere 6 – San Lazzaro, San Giuseppe, Ss. Felice e Fortunato al Centro di aggregazione over 65 “Tecchio” in viale San Lazzaro, 112, mercoledì 12 novembre, consiglio di quartiere 9 – Anconetta, Ospedaletto, Saviabona

nella sede Pro Loco Postumia in via Mainardi, 14; mercoledì 3 dicembre, consiglio di quartiere 5 – Sant’Agostino, Ferrovieri, Gogna al Centro civico Ferrovieri via Vaccari, 107 – ingresso da via Rismondo, 2.