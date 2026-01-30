Vicenza – Previsti disagi previsti in viale San Lazzaro: iniziano lunedì i lavori per nuove linee telecomunicazioni

VICENZA – Disagi alla circolazione sono attesi nella carreggiata già ridotta a una corsia di viale San Lazzaro, dove lunedi 2 febbraio prenderanno il via i lavori per la posa di nuove linee di telecomunicazioni. L’intervento interesserà il tratto compreso tra via Bellini e la rotatoria di via Enrico Fermi.

Durante i lavori sarà predisposto il restringimento della carreggiata e sarà in vigore il divieto di sosta lungo il margine della strada.

I cantieri proseguiranno indicativamente fino al 4 marzo 2026.

La società V-Reti, del Gruppo Magis, si scusa per gli eventuali disagi e assicura il massimo impegno per garantire la viabilità e ridurre i tempi di intervento, dove possibile.