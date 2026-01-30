CRONACAVICENZA e PROVINCIA
30 Gennaio 2026 - 10.57

Vicenza: paura in ufficio, crolla intonaco in Municipio

REDAZIONE
VICENZA – Momenti di panico oggi negli uffici della Ragioneria del Comune di Vicenza, dove una porzione di intonaco è crollata dal soffitto nell’area del Settore programmazione economico-finanziaria.

Fortunatamente nessun dipendente è rimasto ferito, anche se, come segnala il Cub Vicenza, i detriti hanno colpito scrivanie e attrezzature mentre il personale era al lavoro. “Solo per un caso fortuito e per pochi centimetri non si è verificata una tragedia”, sottolineano i sindacati.

Il Cub evidenzia come l’episodio non possa essere considerato un semplice incidente, ma rappresenti un campanello d’allarme sulle condizioni strutturali dell’edificio, segnalate dai lavoratori da tempo.

Il Comune precisa che Palazzo Trissino è già oggetto di lavori di manutenzione, e che immediatamente è stata interdetta l’area coinvolta, in attesa delle verifiche tecniche. Sul posto sono stati attivati tecnici comunali, l’azienda che sta effettuando i lavori alla copertura e al terzo piano, e il responsabile incaricato per gli accertamenti, con l’obiettivo di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Vicenza: paura in ufficio, crolla intonaco in Municipio

