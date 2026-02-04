CRONACAVICENZA e PROVINCIA
4 Febbraio 2026 - 15.15

Vicenza – Paura a Sant’Agostino, furgone in fiamme: intervento dei Vigili del fuoco e mezzo distrutto

Un furgone è andato a fuoco all’alba di mercoledì 4 febbraio ad Arcugnano, in via Sant’Agostino. L’intervento dei Vigili del fuoco di Vicenza è scattato poco prima delle 8.30, quando dal veicolo si è sviluppato un incendio che ha generato una densa colonna di fumo visibile anche a distanza.

Sul posto sono arrivate due squadre con tre automezzi. Le fiamme sono state rapidamente domate e l’area messa in sicurezza, evitando il coinvolgimento di altri veicoli o strutture vicine. Le operazioni si sono concluse in tempi contenuti, ma il furgone è risultato quasi completamente distrutto.

Non si registrano feriti né persone intossicate. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento da parte dei tecnici competenti.

Presenti anche gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità durante le operazioni di spegnimento.

