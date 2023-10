VICENZA – Musica protagonista al Festival delle Relazioni

Nella terza giornata del Festival delle Relazioni protagonista è la musica

Quattro le sessioni del “Summit vivente” in piazza dei Signori dedicate al volontariato, al cibo, ai giochi e alla danza, oltre a convegni e incontri al Centro “Onisto”, in Bertoliana e in Basilica. La giornata si chiuderà con il musicista Mussida al Santuario di Monte Berico.

Vicenza – Si aprirà e si chiuderà con la musica la terza giornata del Festival delle Relazioni, sabato 7 ottobre, organizzato da Relazionésimo. “Sentire la Musica: alla scoperta delle emozioni” è infatti il titolo dell’incontro (in collaborazione conSocietà del Quartetto di Vicenza e Cinema Odeon) con ilmusicista, artista e scrittore Franco Mussida e gli studenti vicentini, invitati alle 9 al cinema Odeon per partecipare ad un coinvolgente viaggio nel “pianeta della musica”. Alle 20.30 la giornata si chiuderà al Santuario di Monte Berico, ancora una volta con Mussida, che regalerà ai presenti alcuni intermezzi musicali nell’ambito dell’incontro “Le frequenze dello Spirito. Dialogo sul Sacro e la Musica”, che vedràa confronto Padre Enzo Fortunato, francescano, giornalista e scrittore, Chiara Giaccardi, sociologa, Alfredo Rapetti Mogol, autore di testi e artista, con la moderazione diMarco Dotti.

Sabato l’agorà di Piazza dei Signori tornerà ad essere protagonista per il secondo giorno consecutivo. A partire dalle 9.30 si succederanno quattro sezioni: Relazioni di comunità; Il cibo è relazione (11.30); Giochiamo! Toca tì, toca mì (14.30); Il ritmo delle relazioni (17.30-22.00).

Quattro gli incontri programmati nell’arco della giornata. Alle 9 al Centro Diocesano “Onisto” in Via Rodolfi 14: “Natalità e denatalità: una sfida globale”,annuale Convegno internazionale di studi dedicato al tema demografico, a cura dell’Istituto Socio Culturale “Nicolò Rezzara” ETS di Vicenza; alle 10, in Biblioteca Civica Bertoliana: “Sempre più soli. Il pianeta alle soglie della sesta estinzione”, incontro con Maurizio Casiraghi, autoredell’omonimo libro(Il Mulino, 2023), in dialogo con la giornalista Chiara Roverotto (in collaborazione con la Libreria Galla 1880); a seguire, alle11.30, sempre in Bertoliana: “C’è bisogno di te. Per costruire un mondo più bello e più giusto”, incontro con Stefano Garzaro, coautore con don Luigi Ciotti dell’omonimo libro (Piemme, 2023), in dialogo con don Enrico Pajarin, direttore Caritas Diocesana Vicentina e alcuni giovani di Libera Vicenza (in collaborazione con la Libreria San Paolo Vicenza); infine, alle 18.00 nelloSpazio conferenzedella Basilica Palladiana: “Musica e spiritualità”, incontro con Paolo Tofani, Krishna Prema das, ex componente di Area Popular Group, in dialogo con Fortunato D’Amico.

Da segnalare l’apertura straordinaria dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 22.00 della Stamperia d’Arte Busato, in contrà Porta S. Lucia, 38: “I “caratteri” dell’artista incisore tra proporzione ed emozioni. Esposizione d’arte e workshop creativo in Bottega”, con gli artisti Alice Walczer Baldinazzo e Osvaldo Casanova ospiti di Giancarlo Busato, che si cimenteranno nell’elaborazione di una incisione ad hoc dedicata al tema della Mostra “La proporzione aurea” ospitata in Basilica Palladiana.

Molti degli incontri sono a partecipazione libera, per altri occorre prenotarsi. Programma e iscrizioni: https://www.relazionesimo.com/prodotto/festival/

Il Festival delle Relazioni (5-8 ottobre), che ha come main sponsor Banca Generali (promotrice della Mostra fotografica #BG4SDGs – Time to Change – Loggia del Capitaniato – Piazza dei Signori Vicenza – Sabato 7 e Domenica 8 ottobre 2023, ore 10.00-23.00) e il patrocinio del Comune di Vicenza, si collega al progetto “La proporzione aurea”: l’innovativa mostra che, in Basilica Palladiana e Palazzo Cordellina dal 1° ottobre al 10 dicembre.

Tra i nomi di maggior spicco coinvolti nel Festival: Rolando Bellini, Giovanni Caccamo, Maurizio Casiraghi, Padre Enzo Fortunato, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti, Alfredo Rapetti Mogol, Ugo Morelli, Franco Mussida, Fabio Peri, Paolo Tofani, Chiara Valerio,