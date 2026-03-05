Vicenza – Muffa nei bagni della Scuola materna Fogazzaro, genitori chiedono interventi immediati (video)

A suscitare forte preoccupazione tra i genitori della Scuola materna Antonio Fogazzaro è la presenza di muffa nei bagni interni dell’istituto. Le segnalazioni erano iniziate già dall’inizio dell’anno scolastico, ma, nonostante ripetuti solleciti e comunicazioni formali agli enti competenti, ad oggi non risulta essere stato effettuato alcun intervento risolutivo.

Il problema è stato nuovamente sollevato durante l’ultima riunione di circolo di febbraio, dove i genitori hanno sottolineato l’inaccettabilità di costringere i bambini a frequentare ambienti insalubri e respirare aria potenzialmente dannosa per la loro salute. La muffa nei locali scolastici rappresenta un serio rischio igienico-sanitario, in particolare per i soggetti in età pediatrica, e richiede un intervento tempestivo e mirato.

I genitori chiedono ora alle istituzioni competenti di adottare misure concrete, tra cui:

una verifica tecnica approfondita dello stato dei locali;

la bonifica degli ambienti interessati;

l’adozione di misure preventive per evitare il ripetersi del problema.

“La tutela della salute e del benessere degli alunni deve essere una priorità assoluta”, si legge nel comunicato. I genitori confidano in un rapido riscontro e nell’avvio immediato di interventi concreti a garanzia della sicurezza e della salute dei bambini.