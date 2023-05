VICENZA – Motociclista trovato in fin di vita, è giallo sulle cause

È ancora avvolta nel mistero la terribile disgrazia capitata nelle prime ore di questa mattina in via Quadri, a Vicenza. Intorno alle 4 un motociclista, del quale non sono note le generalità, è stato trovato agonizzante sull’asfalto all’altezza della rotatoria di Parco Città.

Immediato l’intervento del Suem, che ha stabilizzato l’uomo e l’ha trasportato all’ospedale San Bortolo in codice rosso: le sue condizioni sarebbero gravissime. La questura è ora al lavoro per tentare di risalire alle cause, non è chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale o di un sinistro che avrebbe visto coinvolti altri mezzi.