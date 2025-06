Vicenza – Ingoia 22 ovuli di cocaina: arrestato spacciatore nigeriano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nella mattinata di ieri, dopo il ricovero di un giovane nigeriano di classe ’95, regolare sul territorio nazionale ma con precedenti per stupefacenti, è emerso un episodio di grave illegalità. Durante un controllo delle Volanti in Viale San Lazzaro il 25 giugno scorso, il giovane ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno scoperto che aveva ingerito circa 20 ovuli stupefacenti. Nonostante il ricovero, è stato possibile recuperare 21 ovuli contenenti eroina e cocaina, con un peso totale di circa 15 grammi. Gli agenti hanno inoltre sequestrato due telefoni cellulari e un centinaio di euro in contanti.