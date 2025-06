Vicenza incantata dalla “Luna delle Fragole”: lo scatto che cattura lo spettacolo del cielo di giugno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

VICENZA – Nella serata di ieri, martedì 10 giugno, anche il cielo sopra Vicenza ha regalato uno degli spettacoli più affascinanti dell’anno: la cosiddetta “Luna delle Fragole”, nome tradizionale della luna piena di giugno. Un fenomeno che, come racconta la storia, deve la sua denominazione alle antiche tribù dei nativi americani Algonchini, che la associavano al periodo di raccolta delle fragole selvatiche.

A testimoniare la bellezza dell’evento è lo splendido scatto realizzato da Dino Pianezzola, che ha immortalato la luna mentre dominava l’orizzonte con la sua luminosità delicata e suggestiva. Un’immagine che restituisce tutto il fascino di questa fase lunare, da sempre circondata da significati simbolici e culturali.

Contrariamente a quanto il nome potrebbe far pensare, la “Luna delle Fragole” non è necessariamente rosa o rossa. Il suo colore dipende infatti dalle condizioni atmosferiche, come l’umidità o la presenza di polveri nell’aria. Ma ciò che la rende speciale è il suo valore stagionale e simbolico: rappresenta l’inizio dell’estate, il tempo del raccolto, e in alcune tradizioni è associata anche a nozze e fertilità.

Il fenomeno, visibile in gran parte d’Italia, ha conquistato gli occhi e i cuori di molti appassionati del cielo e semplici curiosi. E a Vicenza, grazie allo sguardo attento e all’obiettivo di Pianezzola, resterà anche una traccia visiva di questo piccolo incanto celeste di inizio estate.