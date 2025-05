Vicenza – Inaugurato il parco di Villa Valmarana ai Nani (foto)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo essere stato aperto al pubblico in anteprima, in occasione della domenica ecologica, dello scorso 16 marzo, domenica è stato inaugurato ufficialmente il bosco di villa Valmarana ai Nani. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dei proprietari, la famiglia Valmarana, e del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai.

«Questo parco rappresenta uno scrigno meraviglioso ricco di verde – le parole del primo cittadino Possamai -. Si tratta di uno spazio nel contesto di una villa privata, e quindi a gestione privata, ma di cui potrà beneficiare tutta la città. Sarà poi un luogo di sicuro interesse per i turisti che visitano le bellezze di Vicenza».

Il Parco di Villa Valmarana ai Nani torna dunque a splendere dopo 300 anni tra storia e contemporaneità. Villa Valmarana ai Nani celebra un traguardo storico: grazie ai fondi del Pnrr dedicati ai parchi e giardini storici, è stato completato un importante intervento di restauro paesaggistico e valorizzazione multimediale del Parco, riportando alla luce l’assetto originario concepito nel Settecento. Un recupero filologico e visionario che abbraccia il giardino posteriore delle Carpinate, i terrazzamenti storici, il giardino all’italiana, il giardino anteriore, un orto rialzato e lo scenografico Bosco con la sua Pagoda, creando un percorso immersivo in cui natura, architettura e tecnologia si fondono per offrire ai visitatori un’esperienza senza precedenti.

Tra le novità, anche installazioni multimediali pensate per arricchire la visita con contenuti interattivi e suggestioni narrative, restituendo profondità al paesaggio storico e stimolando la curiosità di un pubblico sempre più ampio.

I luoghi del parco restaurato

Il restauro del parco storico di Villa Valmarana ai Nani, realizzato grazie ai fondi del Pnrr dedicati a parchi e giardini storici, prosegue nel segno della riscoperta e della bellezza. Dopo secoli di chiusura e abbandono, hanno quindi riaperto al pubblico due aree completamente inedite, “Il parco del silenzio” e “L’antico bosco”.

Il parco del silenzio

Questo spazio si apre dalla prospettiva del piccolo giardino all’italiana, dove due monumentali esemplari di Olea Fragrans, dal profumo avvolgente, introducono i visitatori a un’area che regala quiete, respiro e poesia. Si tratta della spalla del colle, per lungo tempo ricoperta da vegetazione spontanea che ne aveva oscurato la bellezza originaria.

Oggi, grazie a un attento intervento paesaggistico, è stato possibile recuperare una porzione degli antichi terrazzamenti, descritti anche nei delicati acquerelli di Elena Garzadori già raffiguranti anche l’orto, il lavandeto e la pagoda. Il pendio ha ripreso vita con nuove piantumazioni: da un lato, piante che evocano l’antica orangerie che qui sorgeva, dall’altro, esemplari della macchia mediterranea, che regalano colore, profumo e biodiversità.

L’intervento ha permesso inoltre di salvare e valorizzare alberi storici soffocati dalla vegetazione infestante: tra questi, il maestoso bagolaro, l’albero più grande e antico dell’intero parco; un pero secolare, un albero di Giuda che durante la fioritura si carica a tal punto di fiori da piegare i rami; e con grande sorpresa, anche alcune piante di caffè del Kentucky, rarissime nel nostro territorio. I nuovi percorsi immersi nel verde guidano i visitatori verso lo scalone monumentale, anch’esso oggetto di un importante restauro che ne ha restituito l’originaria eleganza. La discesa culmina in uno degli interventi più significativi del progetto: l’antica cisterna, per secoli chiusa e inaccessibile al pubblico.

Oggi, questo spazio suggestivo torna finalmente a vivere, trasformandosi in una sala polifunzionale a servizio della cultura e della comunità. Un luogo versatile, pensato per ospitare eventi, concerti, incontri aziendali e laboratori didattici, capace di coniugare la forza della memoria storica con le esigenze contemporanee. Tra gli interventi realizzati nell’ambito del progetto, particolare rilevanza ha avuto lo scavo di un nuovo pozzo artesiano, che consente di accedere all’acqua di falda presente sotto il colle di San Bastian. Una scelta all’insegna della sostenibilità e dell’autonomia idrica, che garantisce l’approvvigionamento naturale per l’irrigazione delle aree verdi, contribuendo alla tutela ambientale e alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico della Villa.

Non solo verde, ma anche accessibilità e innovazione multimediale. Il progetto di valorizzazione del parco di Villa Valmarana ai Nani guarda al futuro con un approccio attento all’accessibilità, all’inclusività e alla fruizione tecnologica. Una nuova rampa in calcestre consente oggi anche alle persone con disabilità motorie di accedere ad alcune aree del parco retrostante, precedentemente non raggiungibili. All’interno della Palazzina, invece, pannelli informativi in braille rendono accessibili i contenuti storici anche alle persone non vedenti.

Ma l’innovazione si spinge oltre, grazie all’integrazione di sistemi multimediali avanzati: una nuova app dedicata al Parco accompagna i visitatori nella scoperta della sua storia e delle sue peculiarità botaniche. Inoltre, visori Meta Quest 3 con tecnologia mixed reality offriranno un’esperienza immersiva unica, per esplorare la Villa e i suoi segreti attraverso una narrazione coinvolgente e interattiva. Una proposta pensata per incuriosire e coinvolgere i più giovani, ma capace di sorprendere anche i visitatori più esperti.

L’antico Bosco

L’antico Bosco creato a metà del ‘700, oggi si presenta completamente rinnovato divenendo meta ideale per passeggiate tra punti di interesse botanico arricchiti da installazioni multimediali. Nasce così un nuovo concetto di bosco dove storia, natura tecnologia convivono armoniosamente. I lavori di riqualificazione, finanziati dal Pnrr Parchi e Giardini storici, hanno perseguito principi fondamentali legati alla cura dell’ambiente: valorizzazione di nuovi spazi verdi, accessibilità e inclusione, tutela della biodiversità e interazione con il visitatore. Il Bosco Settecentesco si è così trasformato in un luogo contemporaneo, unico e aperto a tutti, visitabile ogni giorno da marzo a novembre.

Pensato per chi ama l’arte e la natura, il Bosco offre quattro percorsi immersivi che conducono a suggestivi punti di interesse tra alberi secolari, panorami mozzafiato ed effetti sorprendenti. Lungo il cammino, cartelli illustrativi – accessibili anche ai non vedenti – e un’app dedicata offrono approfondimenti e curiosità.

Tutti i percorsi includono tre installazioni multimediali: il Ceppo, che riproduce suoni di strumenti in legno attivabili sfiorando speciali sensori; il Nido, ovvero una passerella accessibile che sale tra le chiome degli alberi. Attraversandola, si attivano suoni e rumori del bosco; la Pagoda restaurata, dove al suo interno si può vivere un’esperienza audiovisiva di 4 minuti ispirata agli affreschi di Giandomenico Tiepolo della Foresteria, riletti alla luce dei valori dell’Illuminismo: natura, realtà ed esotismo, con immagini di chinoiseries.

Il Bosco celebra anche la biodiversità attraverso spazi dedicati come l’Orto, il Lavandeto e l’Aiuola della Biodiversità, invitando il visitatore a riconnettersi con la ricchezza e la varietà della natura.

Le visite

Villa Valmarana ai Nani è aperta tutti i giorni da lunedì a domenica con orario continuato (10-18 periodo estivo, 10-16 periodo invernale).

Il Bosco e il parco potranno essere visitati in autonomia tutti i giorni; il Bosco anche con visita guidata su prenotazione. Meta ideale per amici, famiglie, gruppi e scolaresche.

Per visitare gli spazi esterni è previsto un biglietto d’ingresso, che può essere abbinato a quello per Villa Valmarana ai Nani, per un’esperienza completa. Il Bosco e l’antica cisterna possono essere locati per feste private, in combinazione con Villa Valmarana ai Nani e con la Cappella della Rotonda. Per i cittadini di Vicenza e provincia è stato pensato un carnet annuale di ingressi a prezzo speciale.

Per informazioni: 3513304507

bosco@villavalmarana.com o www.foresteria.villavalmarana.com palazzina@villavalmarana.com o www.palazzina.villavalmarana.com