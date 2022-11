VICENZA – Il Teatro dei Borgia alle residenze artistiche del TCVI – Appuntamento mercoledì

Il Teatro dei Borgia e Livello 4 a “We Art 3” le residenze artistiche al Teatro Comunale di Vicenza: due restituzioni al pubblico in programma mercoledì 30 novembre

Le residenze artistiche di We Art 3 -ilprogetto del Tcvi sostenuto dalla Regione del Veneto e dal Ministero della Cultura, giunto nel 2022 alla quinta edizione – continuano a trovare casa al Teatro Comunale di Vicenza; e così, dopo il felice esito della residenza di DispensaBarzotti sulle pratiche circensi, sarà il Teatro dei Borgia a presentare al pubblico “Il lavoro sul lavoro”, uno sharing in programma mercoledì 30 novembre alle 20.00 in Sala Prove. La compagnia teatrale pugliese, fondata nel 2013 da Elena Cutugno e Gianpiero Borgia, nota al pubblico vicentino per le sue presenze nella sezione Off del Ciclo dei Classici all’Olimpico, arriva al Comunale fresca dell’assegnazione del Premio Rete Critica 2022, ricevuto a Napoli ad inizio novembre, attribuitole per “La Città dei Miti”, la trilogia (“Eracle, l’invisibile”, “Filottete dimenticato” e “Medea per strada”) tre spettacoli molto intensi, visti dagli spettatori nelle ultime edizione dei Classici firmati da Marinelli. Quest’anno il Teatro dei Borgia ha ricevuto anche il Premio della Critica 2022 ANCT (Associazione Nazionale Critici Teatrali).

Sempre mercoledì 30 novembre, alle 21.00, l’Associazione Culturale Livello 4 presenterà la restituzione di “Feed”, uno sharing consigliato ad un pubblico adulto, una riflessione su come la tecnologia stia cambiando la nostra visione della realtà e sulla “voracità” delle informazioni, un viaggio per lo spettatore-consumatore-protagonista, in un mondo dominato sempre più dagli algoritmi. Questa seconda restituzione viene realizzata nell’ambito del Protocollo d’Intesa Vene.re (residenze venete in rete), stipulato tra la Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, OperaEstate Festival e il Teatro del Lemming.

“Il lavoro sul lavoro” oltre ad essere il titolo dello sharing presentato nell’ambito di We Art 3, è il progetto complessivo che definisce l’orizzonte di ricerca del Teatro dei Borgia per il prossimo triennio e si innesta nell’evoluzione più recente degli studi su Konstantin Stanislavskij, da sempre matrice creativa e “linea guida” nell’attività della compagnia; richiama in modo esplicito i due più noti saggi del maestro russo, inventore del metodo teatrale che porta il suo nome. Quello che gli spettatori potranno vedere, vivere e condividere con gli artisti del Teatro dei Borgia sarà un racconto dei cambiamenti in corso nelle dinamiche e nella natura stessa del lavoro umano, ma anche un percorso di cambiamento dei processi di lavoro creativo interni alla compagnia, con un coinvolgimento diretto, con lo spettatore che diventa complice di un’esperienza. Si giunge, infine attraverso pratiche di osservazione al racconto teatrale della realtà, con il lavoro inteso principalmente come opera umana che esercita una trasformazione sugli oggetti, in un percorso teatrale in cui gli attori sono sia gli artefici che gli oggetti della trasformazione. Dopo due settimane di lavoro al Teatro Comunale di Vicenza, gli attori del Teatro dei Borgia (in scena ci saranno Gemma Carbone, Serena Di Gregorio, Ida Vinella, Valerio Tambone) si presentano al pubblico attraverso uno spettacolo realizzato in forma di “composizione d’ensemble”.

A seguire sarà presentato un secondo sharing, “Feed”, drammaturgia originale e collettiva di Livello 4, regia di Alessandro Sanmartin, con Marco Pasquale, Maria Perardi, Anna Peretto, Alessandro Sanmartin, Leonardo Zaupa, un lavoro introspettivo “scomodo”, un viaggio emotivo in cui lo spettatore si trova improvvisamente a perdere l’equilibrio, passando dalle Baccanti di Euripide ad Instagram, poiché “guardare non è più un atto innocente”. Il feed, l’algoritmo che genera continui aggiornamenti, diventa il “mangime” che ci tiene legati alle dinamiche del consumismo, annullando la ricerca di significati.

Il doppio appuntamento sarà seguito, al termine della seconda restituzione, dall’Incontro con le due compagnie di artisti (il Teatro dei Borgia e Livello 4) che avverrà al Ridotto del Tcvi.

Per partecipare l’ingresso è libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili; bisogna prenotarsi sul sito del Teatro Comunale HYPERLINK “http://www.tcvi.it” www.tcvi.it – sezione biglietteria online.

Teatro dei Borgia – Impresa Sociale è una compagnia di teatro d’arte vocata alla creazione contemporanea: opera per “disturbare” il mondo con il teatro d’arte e il teatro d’arte con il mondo. Alla base del lavoro della compagnia ci sono i principi del Teatro d’Arte di Konstantin Stanislavskij (appresi dai maestri Vasil’ev e Alschitz) e la volontà di evolverli nel confronto con la realtà.

Livello 4 è un collettivo teatrale fondato nel 2010 da Giorgia Peruzzi e Alessandro Sanmartin per progettare alternative attraverso l’espressione artistica della scena; promuove e realizza attività teatrali e laboratoriali per l’infanzia e per i giovani. Dal 2012 organizza il Festival di Teatro Contemporaneo CrashTest, in collaborazione con il Comune di Valdagno e OperaEstate Festival.

Il progetto di residenze per artisti nei territori We Art 3,promosso dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza,sostenuto dalla Regione del Veneto e dal Ministero della Cultura, nasce nel 2018 come fattore di innovazione nel sistema dello spettacolo dal vivo, per arricchire di nuovi contenuti il rapporto tra gli artisti ai primi passi, ma anche affermati, e le comunità che li ospitano, e per indagare temi nuovi e diversi rispetto ai percorsi artistici mainstream; sono tre i generi delle discipline dello spettacolo dal vivo che il progetto prende in considerazione fin dalla prima edizione, ovvero il circo, il teatro e la danza.