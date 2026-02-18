Vicenza: due denunciati per tentata truffa ad anziani con il “finto Carabiniere”

Vicenza, 17 febbraio 2026 – Personale della Squadra Mobile, Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione, ha denunciato in stato di libertà un 48enne e un 72enne italiani per tentata truffa aggravata ai danni di una persona anziana.

L’allarme è scattato ieri quando alla sala operativa della Questura è giunta la segnalazione di un raggiro telefonico. La vittima, un’anziana residente a Vicenza, aveva ricevuto una telefonata da un interlocutore che si qualificava come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Questi le aveva chiesto di raccogliere gioielli in oro e denaro contante, spiegando che il personale dell’Arma avrebbe poi effettuato una verifica a casa per confrontarli con quelli sottratti durante una presunta rapina in città.

Immediatamente è stato predisposto un servizio di appostamento presso l’abitazione della donna per individuare i sospetti, potenzialmente pronti a introdursi nell’appartamento. Durante l’attività, gli agenti hanno notato transitare un’autovettura a noleggio con due persone a bordo, modalità spesso utilizzata in truffe simili.

La vettura è stata rintracciata dalle Volanti, e all’interno sono stati identificati i due sospetti. Successivi accertamenti investigativi hanno confermato gravi indizi di colpevolezza, portando alla loro denuncia per tentata truffa aggravata.

Nei confronti dei due uomini, il Questore di Vicenza ha inoltre disposto la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo per la durata di 2 anni, al fine di prevenire ulteriori episodi simili.