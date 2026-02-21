Vicenza, droga venduta come gelati al Parco Città: 23enne arrestato dai Carabinieri con 31 coni di marijuana già pronti per lo spaccio

VICENZA – Confezionava la marijuana in bustine a forma di cono gelato, dai colori sgargianti e olografici, per renderla più accattivante e meno riconoscibile. È finito in manette un 23enne italiano residente in città, arrestato dai Arma dei Carabinieri della Stazione di Vicenza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è scattata nella mattinata del 19 febbraio nell’area verde di “Parco Città”, in via Carlo Mollino. I militari, impegnati in un servizio mirato di controllo del territorio per la prevenzione dei reati e il contrasto allo spaccio nelle zone di aggregazione, hanno notato il giovane aggirarsi con atteggiamento guardingo all’interno del parco pubblico.

Fermato per un controllo, il 23enne è stato trovato in possesso di diverse dosi di hashish e di alcune confezioni contenenti marijuana sigillate in un packaging a forma di cono gelato, modalità ritenuta studiata per dissimulare la natura illecita della sostanza e al contempo attrarre una clientela giovanissima. Un tipo di confezionamento simile, spiegano i militari, è utilizzato anche nei siti online per la vendita di CBD, cannabinoide legale.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione del fermato, in viale Camisano. Qui i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 31 bustine a forma di gelato già confezionate, contenenti complessivamente 93 grammi di marijuana, ulteriori frammenti di hashish, bilancini di precisione, un trituratore e 39 buste vuote pronte per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.