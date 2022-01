VICENZA – Donna rapinata e ferita per strada: via 600 euro

Rapina a Vicenza lo scorso 22 gennaio. Intorno alle 20.30 una donna di circa 50 anni stava camminando in via Fra Paolo Sarpi (zona San Marco). E’ stata avvicinata da un individuo su una bicicletta con il viso travisato dalla mascherina. Il soggetto l’ha dapprima strattonata fino a farla cadere a terra per poi strapparle la borsa che conteneva effetti personali e 600 euro in contanti. Si è poi allontanato mentre. La vittima della rapina, residente in zona, è stata portata al pronto soccorso con lesioni giudicate guaribili in una settimana. Ha poi sporto denuncia ai carabinieri.