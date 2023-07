VICENZA – Derubava con la tecnica dell’abbraccio, arrestata borseggiatrice seriale

È stata intercettata ieri mattina dagli equipaggi della sezione Volanti della Questura di Vicenza in piazzale Esedra, in pieno centro di Vicenza. Z.S., 25enne cittadina serba, gravata da numerosi precedenti di polizia, è stata associata presso la casa circondariale di Verona così come stabilito dal Tribunale di Vicenza a seguito delle numerose violazioni delle misure restrittive a suo carico segnalate all’autorità giudiziaria dalle forze dell’ordine.

La donna, responsabile perlopiù di reati contro il patrimonio, è stata riconosciuta da una vittima alla quale, proprio la sera precedente, in via Giuriolo, è stato sottratto il portafoglio. La rea, sfruttando la tecnica dell’abbraccio, si è avvicinata alla vittima (un settantacinquenne vicentino) e, fingendo di conoscerlo, lo ha abbracciato sottraendogli dalla tasca dei pantaloni il portafoglio. Poi, chiarito l’equivoco, si è allontanata facendo perdere le sue tracce.

Z.S. è stata, inoltre, denunciata all’autorità giudiziaria per un ulteriore borseggio che avrebbe perpetrato, sempre ieri, in via Trissino e sempre in danno di un anziano vicentino al quale ha sottratto i 350 euro custoditi nel suo portafoglio utilizzando la medesima modalità operativa.

La vittima, con problemi di deambulazione, ha però fornito un’accurata descrizione della borseggiatrice evidenziando un dettaglio cromatico della maglietta che indossava al momento del furto, la stessa indossata questa mattina al momento dell’arresto.