VICENZA – Controlli durante lo shopping natalizio, controllate 159 persone ed emessi due provvedimenti

Nel corso della giornata di sabato è stato attuato un mirato Servizio Straordinario di Controllo del Territorio, in sinergia tra la Questura e la polizia ferroviaria di Vicenza, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Padova. Il controllo è stato disposto, su indicazione del Questore della Provincia di Vicenza, in occasione delle festività natalizie e dello shopping che abitualmente caratterizza i fine settimana precedenti al Natale.

La zona, fa sapere la Questura, evidenzia una maggiore concentrazione di persone anche per l’istallazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio che vede una buona affluenza di pubblico, tra cui anche famiglie, giovani e bambini. Nel corso dell’attività sono state controllate 159 persone, di cui 89 stranieri e 31 con precedenti, e 29 autoveicoli. Sono stati inoltre controllati due bar ed effettuati tre posti di controllo.

Al termine delle attività, il Questore ha emesso due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Vicenza per due anni nei confronti di due cittadini italiani, residenti in altri comuni della provincia, con vari precedenti per diversi reati, specie contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, che gravitavano in zona, senza saper dare alcuna valida giustificazione in ordine alla loro presenza nell’area.