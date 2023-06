VICENZA – Controlli della polizia nel parcheggio dell’ospedale e dei centri commerciali

Durante l’intero fine settimana e sino alla mattinata odierna sono state effettuate attività di controllo straordinario del territorio disposte con ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, che hanno portato in tutto a quattro fogli di via, tre ordini di allontanamento dal territorio nazionale e cinque avvisi orali.

Le operazioni di polizia si sono concentrate per lo più nelle aree del capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”, con pattugliamenti mirati, mentre, nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato il Centro cittadino, rendendo più immediata, in questo delicato periodo che si sta affrontando, la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

La prevenzione e la repressione delle varie forme di quei fenomeni delinquenziali e degli episodi di degrado che si manifestano solitamente in alcune specifiche aree del contesto urbano cittadino e delle zone limitrofe – e, in particolare, lo spaccio di sostanze stupefacenti e gli episodi di microcriminalità diffusa – rappresentano un obiettivo primario per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Le attività operative – effettuate con l’impiego di circa 40 donne ed uomini appartenenti alla Questura di Vicenza, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di Vicenza ed al Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato – si sono concentrate prevalentemente nella zona di Campo Marzo e nei dintorni della Stazione Ferroviaria, nel Parcheggio dell’Ospedale “San Bortolo”, nel Quadrilatero, nel Parco di Via Riello, in Via Bedeschi, nel Quartiere Laghetto, nell’area del Park Verdi ed in Via San Lazzaro.

In occasione di uno degli interventi effettuati nel Parcheggio dell’ospedale, sono stati individuati ed allontanati alcuni soggetti intenti a chiedere insistentemente denaro alle persone. Per questo motivo, costoro sono stati altresì sanzionati dalla polizia. Particolare attenzione è stata dedicata ai parcheggi dei centri commerciali e dei supermercati, ove talvolta soggetti molesti disturbano le persone nel momento in cui depositano in auto le borse degli acquisti, chiedendo, anche in questo caso, insistentemente denaro.

Una specifica azione di minuzioso controllo ha interessato alcuni edifici abbandonati ove era stata segnalata dalla cittadinanza la presenza di soggetti senza fissa dimora. Tale attività ha riguardato in particolare gli immobili che si trovano in via Ferretto de Ferretti, incluso quello collocato sotto il cavalcavia, ed in via Btg. Leogra; in tale contesto sono state rilevate anche evidenti tracce di presenze non autorizzate da parte di soggetti soliti utilizzare luoghi come questo quale punto di riferimento per bivacchi o, fatto ancor più grave, per compiere attività illecite.

Complessivamente, anche nel corso dei cinque posti di controllo effettuati lungo le arterie che conducono in Città, sono stati controllati 6 Esercizi Pubblici, 57 autoveicoli e 148 persone, di cui 49 straniere e 31 con precedenti.