VICENZA – Controlli della polizia in scuole, sale slot ed edifici abbandonati

Anche lo scorso fine settimana, a partire dal venerdì e sino alla mattinata odierna, sono state effettuate attività di controllo straordinario del territorio disposte con Ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, che hanno portato a 11 provvedimenti.

Le operazioni di polizia si sono concentrate per lo più nelle aree del Capoluogo segnalate dai cittadini come maggiormente “a rischio”, con pattugliamenti mirati soprattutto in Campo Marzio, zona del Quadrilatero, Giardini Salvi, zona San Pio X, Ponte degli Angeli, Via della Pace, salita al Monte Berico, Piazzale della Vittoria e quartiere “Ferrovieri”; nelle ore serali, inoltre, è stato attentamente monitorato il Centro cittadino, luogo di aggregazione particolarmente frequentato soprattutto nelle giornate di sabato e domenica.

Nella mattina odierna, inoltre, così come sistematicamente ad ogni inizio settimana, è stato effettuato uno specifico servizio di monitoraggio e di prevenzione nelle aree a ridosso di alcuni istituti Scolastici del Comune di Vicenza, in occasione dell’afflusso e del deflusso degli studenti. Queste attività di monitoraggio sono finalizzate ad evitare che soggetti malintenzionati avvicinino i ragazzi davanti alle Scuole, attirandoli in situazioni di illegalità ovvero proponendo loro l’acquisto di stupefacenti. Nel corso di queste specifiche attività di polizia non sono state evidenziate particolari situazioni di criticità.

Sempre nel fine settimana sono stati intensificati i controlli sul gioco d’azzardo, con verifiche effettuate presso 3 Sale Slot / VLT del Capoluogo, nell’ambito di specifiche attività di prevenzione delle ludopatie, per la verifica del rispetto delle normative nazionali e regionali.

Sono stati infine ispezionati alcuni edifici abbandonati nel quartiere “Ferrovieri” ed in Via Btg. Val Leogra, segnalati dalla cittadinanza quale luoghi di ritrovo di soggetti senza fissa dimora, talvolta presenti illegalmente sul nostro territorio nazionale, nonché utilizzati quali punto di riferimento per il compimento di attività illecite. Allo stesso modo sono state monitorati i Portici della Basilica Palladiana, quelli di Palazzo Chiericati, la salita al Monte Berico da Via X Giugno e Piazzale della Vittoria: poiché sono state rinvenute tracce evidenti dell’utilizzo di questi luoghi quali bivacchi di fortuna, è stato fatto intervenire il Servizio di nettezza urbana al fine di ripulire i portici e renderli nuovamente fruibili. Questo genere di controlli ha lo scopo di tenere monitorate queste aree, al fine di evitare che si consolidino situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.