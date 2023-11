VICENZA – Controlli della Polfer, trovata droga abbandonata

173 persone controllate, di cui oltre un quarto pregiudicate e più di 13 grammi di sostanza stupefacente sequestrata: sono questi i risultati conseguiti dal personale della Sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza durante i controlli straordinari svolti nella stazione ferroviaria del capoluogo vicentino.

Gli agenti hanno monitorato il flusso dei viaggiatori in arrivo e partenza dallo scalo ferroviario con controlli a campione nei confronti delle persone e dei bagagli al seguito avvalendosi anche della preziosa collaborazione di una unità cinofila della Polizia di Stato di Padova.

In particolare nella stazione di Vicenza è stata sottoposta a sequestro un involucro contenente hashish abbandonato di frettolosamente da qualche viaggiatore in transito molto probabilmente alla vista dell’unità cinofila in azione ed a cui non sarebbe certamente sfuggito.

Proficua si è rivelata anche l’attività svolta dai poliziotti in stazione a Vicenza in sinergia con il personale di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. “Security” con i controlli “sottobordo” ai treni in partenza ed arrivo per le tratte ferroviarie di competenza Regionale, verso i comuni di Thiene, Schio, Altavilla e Montebello Vicentino effettuati in orario serale sui treni maggiormente critici.

L’attenzione da parte della Sezione Polfer vicentina verso gli scali ferroviari più importanti della provincia viene garantita anche con i servizi di vigilanza a bordo treno e con le pattuglie automontate lungo le tratte ferroviarie di competenza.