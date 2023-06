VICENZA – Cinema sotto le stelle compie 30 anni

Cinema sotto stelle, la rassegna estiva ai chiostri di Santa Corona, quest’anno celebra la sua 30ª edizione ed è firmata come sempre dal Cinema Odeon, in collaborazione e con il contributo del Comune di Vicenza, con il sostegno della Provincia di Vicenza, del Gruppo AGSM AIM e di Europa Cinemas e con la collaborazione di Cineteca Nazionale e Cineteca di Bologna.

Dal 23 giugno al 3 settembre, un film al giorno, tutti i giorni, per tutti i gusti, tra grandi classici e nuove proposte, ritorni e stuzzicanti scoperte. Saranno proposti anche incontri con nomi di spicco della cinematografia come Marco Tullio Giordana, Pupi Avati, Emilia Mazzacurati e Joanna Cassidy.

Per dare il via a questa edizione del trentennale, una pre-apertura speciale è in programma domenica 18 giugno alle 20.30 al Cinema Odeon.

Il regista Marco Tullio Giordana, attualmente impegnato in città per le riprese del suo nuovo film dedicato al romanzo “La vita accanto” di Maria Pia Veladiano, incontrerà il pubblico dopo la proiezione del suo film “Romanzo di una strage” (2012), dando così ufficialmente il via al conto alla rovescia verso l’estate cinematografica vicentina.

La rassegna è stata presentata oggi nella sala degli Stucchi di Palazzo Trissino dal sindaco Giacomo Possamai, dall’assessora alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin e dal programmatore dell’Odeon e curatore della rassegna Enrico Ladisa.

“Per 30 anni il Cinema sotto le stelle ha accompagnato i vicentini durante l’estate. 30 edizioni promosse dall’Odeon che hanno saputo unire l’amore per il cinema e la valorizzazione dei chiostri di Santa Corona – ha dichiarato il sindaco Giacomo Possamai -. La pandemia ha colpito l’intero mondo culturale che ha particolarmente sofferto, ma nel post pandemia se teatro e spettacolo dal vivo si sono ripresi, il cinema invece è rimasto in sofferenza. Una delle sfide culturali dei prossimi anni sarà quella di salvare il cinema e dargli un futuro e l’Odeon è un esempio di come ci si è saputi rilanciare”.

“Una programmazione ampia, con appuntamenti quotidiani e prezzi popolari: questo è ciò Cinema sotto le stelle garantisce per tutta l’estate offrendo una proposta ad ampio raggio a vantaggio del benessere del cittadino – è intervenuta l’assessora alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin. – Puntiamo su una città attrattiva per i turisti, ma vogliamo anche assicurare ai vicentini appuntamenti per vivere la città”.

“Per questa edizione del trentennale – ha spiegato Enrico Ladisa, programmatore dell’Odeon e curatore della rassegna – abbiamo voluto sia rendere omaggio alla varietà delle proposte che ha caratterizzato il lungo tratto di strada percorso dalla manifestazione vicentina, che dal 1993 ha portato il cinema nelle notti dell’estate cittadina, sia arricchirla, come ulteriore valore aggiunto, di alcune delle caratteristiche che rendono così speciale l’Odeon: la costante ricerca della qualità nell’offerta al pubblico, l’approfondimento di alcuni filoni tematici o storici e la creazione di un dialogo privilegiato con registi, attori e produttori, che vengono sempre volentieri a incontrare il nostro pubblico, così appassionato e preparato”.

A inaugurare la rassegna al chiostro sarà invece, venerdì 23 giugno, “Le otto montagne“ di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, recente vincitore del David di Donatello come miglior film del 2023. In esclusiva sarà proiettato anche il pluripremiato cortometraggio “An irish goodbye”, vincitore dell’Oscar 2023 come miglior short film.

Dopo l’avvio con Giordana, assolutamente da non perdere l’atteso ritorno a Vicenza, mercoledì 28 giugno, del grande maestro Pupi Avati, che incontrerà il pubblico in occasione della proiezione del suo film “La quattordicesima domenica del tempo ordinario“.

Domenica 2 luglio, invece, toccherà a Emilia Mazzacurati invitata per condividere con gli spettatori il suo primo lungometraggio, “Billy“. Lunedì 17 luglio attesa anche l’attrice americana Joanna Cassidy, interprete di Zora in “Blade Runner”, film che sarà proposto in versione originale e restaurata; con lei, a presentare la celebre pellicola, anche il regista Ferdinando Orgnani Vicentini.

E ancora, a poche settimane dal suo gradito passaggio per l’Odeon, ecco a fine giugno una retrospettiva dedicata a Nanni Moretti, nell’estate che lo vedrà festeggiare i 70 anni. Nel cartellone – da Io sono un autarchico del 1975 fino all’ultimo Il sol dell’avvenire, uscito quest’anno – saranno inseriti tutti i film restaurati e le opere più recenti del regista; in particolare, non poteva mancare Caro Diario, di cui ricorre quest’anno il trentesimo anniversario dall’uscita. Un appuntamento speciale è inoltre previsto sabato 1 luglio al Cinema Odeon con una proiezione in pellicola 35mm del film Bianca, con ingresso gratuito (info e modalità di accesso su www.odeonline.it).

La prima parte del programma, relativa a giugno e luglio, sarà caratterizzata da stuzzicanti viaggi nel tempo, grazie agli appuntamenti di Cineteca sotto le stelle, ricca di grandi classici del cinema restaurati come Casablanca di Michael Curtiz, Animal House di John Landis in versione originale, Toro Scatenato di Martin Scorsese e Il mago di Oz, capolavoro di Victor Fleming, per arrivare a 2001 – Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.

Spazio anche a un omaggio al maestro del cinema polacco Krzysztof Kieślowski con la riproposta della sua celebre trilogia Film Blu, Film Bianco e Film Rosso, quest’ultimo uscito anch’esso trent’anni fa e destinato a ridefinire i contorni del cinema d’autore.

A completare il quadro del trentesimo Cinema sotto le stelle sarà il meglio delle produzioni italiane e internazionali dell’attuale stagione, oltre a numerose prime visioni. Fra i titoli, gli attesissimi Indiana Jones e il quadrante del destino, Barbie e Oppenheimer di Christopher Nolan, che dal 23 agosto approderà alla rassegna in prima visione per Vicenza.

Ciliegina sulla torta per i 30 anni di Cinema sotto le stelle sarà il lancio del nuovo sito internet del Cinema Odeon, sala cinematografica più longeva d’Italia (è attiva dal 1907), dedicato alla programmazione giornaliera e arricchito con sezioni di approfondimento, tra blog e archivi filmografici.

Informazioni

Il calendario completo delle proiezioni è disponibile sul sito del Cinema Odeon

(www.odeonline.it) e sul sito del Comune di Vicenza

Inizio spettacoli di giugno e luglio alle 21.30

Biglietti: interi 6,50, ridotti 5,50; eventi speciali del 23 e 28 giugno e 17 luglio, interi 7,50, ridotti 6,50

Prevendita su https://odeonvicenza.18tickets.it

Per l’evento del 18 giugno al Cinema Odeon “Aspettando Cinema sotto le stelle” con Marco Tullio Giordana, i posti sono limitati alla capienza della platea.

Biglietti: interi 6,50, ridotti 5,50

Prevendita su https://odeonvicenza.18tickets.it