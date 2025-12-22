Vicenza, chiude la scuola Trevisan: genitori insorgono e presentano petizione

A Vicenza monta la polemica per la chiusura della scuola dell’infanzia “Piero Trevisan” di via Nino Bixio. L’istituto non riaprirà il prossimo anno scolastico a causa dei pochi iscritti, una decisione comunicata ufficialmente solo di recente e che ha lasciato genitori e residenti sorpresi e preoccupati.

In risposta alla chiusura, un gruppo di genitori ha promosso una petizione contro la decisione, raccogliendo oltre 170 firme in poche settimane. La raccolta, guidata da Luca Sambataro e altri residenti, è stata protocollata ufficialmente presso il Comune, a testimonianza della preoccupazione diffusa per il futuro del quartiere. La chiusura dell’asilo, infatti, rischia di aggravare il degrado in un’area già segnata da diverse criticità sociali.

Mattia Zuccon, presidente del Consiglio di Circolo degli asili, ha invitato l’Amministrazione comunale a riconsiderare la decisione, sottolineando che «i nostri figli non sono un costo, ma un investimento per il futuro della comunità». La vicenda ha acceso anche la politica locale, con Fratelli d’Italia che ha chiesto chiarimenti sulle motivazioni della chiusura. Genitori e sindacati restano sul piede di guerra, in attesa di possibili sviluppi.