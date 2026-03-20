Vicenza – Cedimento a Palazzo del Territorio: evacuazione in zona piazza Matteotti

Momenti di apprensione a Vicenza, in piazza Matteotti. Nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 marzo, poco prima delle 17, un cedimento strutturale ha interessato il Palazzo del Territorio, rendendo necessaria l’evacuazione immediata dello stabile e delle abitazioni limitrofe.

Secondo le prime verifiche, il problema sarebbe legato a una delle capriate recentemente installate nell’ambito dei lavori di restauro, che avrebbe ceduto esercitando pressione sui muri perimetrali.

Le autorità comunali hanno invitato anche i residenti di contra’ Ponte degli Angeli, sul lato prospiciente il palazzo, a lasciare temporaneamente le proprie abitazioni. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici del Comune per le verifiche strutturali e la messa in sicurezza dell’area.

Anche il sindaco Giacomo Possamai ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione e coordinare gli interventi. Al momento, l’area resta chiusa al pubblico e i lavori di controllo e messa in sicurezza sono ancora in corso.