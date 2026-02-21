Vicenza, caos in viale Milano: spray al peperoncino in pieno giorno: uomo crolla in strada, aggressore in fuga

Momenti di forte tensione oggi intorno alle 13.30 in viale Milano, a Vicenza, dove un uomo è rimasto steso sull’asfalto per diversi minuti dopo essere stato colpito, secondo le prime informazioni, da spray al peperoncino.

L’episodio si è verificato in una delle arterie più trafficate della città, in pieno orario di punta. Un cittadino straniero è stato aggredito da un altro uomo (secondo le testimonianze nordafricano) che, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe spruzzato spray urticante contro di lui. Dopo essere stato investito dalla sostanza irritante, la vittima si è sentita male ed è crollata in mezzo alla carreggiata, sotto gli occhi di automobilisti e passanti.

Alcune persone si sono avvicinate per prestare i primi soccorsi, riuscendo poi a spostare l’uomo sul marciapiede in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia di Stato e un’ambulanza del Suem 118.

Secondo le prime testimonianze, anche altre persone presenti in zona sarebbero rimaste coinvolte in modo lieve, accusando bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie a causa dello spray disperso nell’aria.

L’aggressore si sarebbe nel frattempo dileguato, abbandonando la bomboletta in strada e facendo perdere le proprie tracce. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare il responsabile.