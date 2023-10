VICENZA – Botte alla compagna che allatta, costretta a dormire con la madre di lui: andrà a processo

Secondo l’accusa, avrebbe costretto l’ex compagna a dormire nel letto insieme a sua madre, e l’avrebbe picchiata mentre allattava il figlio. Per questo motivo, un trentunenne Palermitano residente a Vicenza andrà a giudizio il prossimo 15 novembre.

Secondo l’accusa, dal 2019 al marzo del 2022 l’uomo avrebbe ripetutamente minacciato, offeso e percosso l’ex convivente, costringendola a dormire nel letto matrimoniale insieme alla madre di lui. La donna sarebbe stata picchiata anche mentre era incinta, e una volta partorito, persino nel momento dell’allattamento.

Il trentunenne avrebbe minacciato di morte la donna, in varie occasioni, minacciandola anche di portargli via il bambino. Una volta cessata la relazione, l’uomo si sarebbe presentato in diverse occasioni nella residenza dell’ex compagna, pretendendo la consegna del figlio, tanto che in un occasione sarebbero uscite le forze dell’ordine. Tutte motivazioni che hanno portato la pm Maria Elena Pinna a chiedere il rinvio a giudizio per l’uomo.