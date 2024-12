Vicenza – Boom di visite in Basilica a Natale e Santo Stefano

A Natale e Santo Stefano cittadini e turisti che hanno scelto il centro storico per trascorrere il tempo libero hanno apprezzato l’apertura dei Musei civici: sono stati infatti complessivamente 2.781 gli ingressi registrati nei due giorni di festa.

In particolare in Basilica Palladiana dove è allestita la mostra “Tre Capolavori a Vicenza” sono entrate 1690 persone che in alcuni momenti, il 26 dicembre, hanno atteso in coda per accedere al monumento: 546 gli ingressi del 25 dicembre (monumento e mostra aperti dalle 15 alle 20) e 1144 il 26 dicembre.

«Cultura e turismo sono in continuo dialogo e l’offerta dei Musei Civici crea una ricaduta diretta importante su tutto il territorio. La soddisfazione di ampliare l’esperienza con le undici sale dell’Ala Roi, si unisce all’appagamento di vedere l’esposizione de I Tre Capolavori così frequentata, con le lunghe code davanti alla Basilica Palladiana nel giorno di Santo Stefano» – commenta l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin.

Il 26 dicembre nei Musei civici sono entrate 2.235 persone: la più richiesta è stata la Basilica palladiana con 1144 persone, e poi il Teatro Olimpico con 548 ingressi e Palazzo Chiericati, dove è appena stata inaugurata l’Ala Roi, con 225.

In Basilica palladiana l’ingresso è gratuito per residenti di città e Provincia.

Nei prossimi giorni la maggior parte delle sedi dei Musei civici rimarranno aperte con continuità fino al 6 gennaio. La chiusura è prevista solo l’1 gennaio per il Teatro Olimpico (dalle 9 alle 17), il Museo civico di Palazzo Chiericati, la chiesa di Santa Corona, il Museo Naturalistico Archeologico (dalle 10 alle 18).

Le Gallerie di Palazzo Thiene (dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 18) e il Museo del Risorgimento e delle Resistenza (dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 17) rimarranno chiusi il 30 dicembre, l’1 gennaio e il 6 gennaio.

Infine la Basilica e la mostra Tre Capolavori a Vicenza saranno a sempre aperti con orario dalle 10 alle 18 da martedì a domenica e lunedì 30 dicembre e 6 gennaio; dalle 10 alle 20 il sabato. L’1 gennaio dalle 15 alle 20.

Ultimo ingresso per tutti i musei 30 minuti prima della chiusura.

Informazioni e e biglietti: Ufficio Informazione accoglienza turistica di piazza Matteotti (0444 320854, iat@comune.vicenza.it, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30, chiuso 25 dicembre e 1 gennaio) e info point Basilica Palladiana durante l’orario di apertura di mostra e monumento.