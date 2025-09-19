Vicenza – Al via prevenzione da dipendenza dagli schermi: domani stand in centro

L’iniziativa, a cura del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 8 Berica, prenderà il via domani con uno stand in centro storico di Vicenza in occasione della Giornata per la Sicurezza del Paziente

La dipendenza dagli schermi è ormai una patologia riconosciuta sul piano sanitario, e del resto è sufficiente guardarsi in giro nei contesti più diversi per vedere non solo adolescenti, ma anche bambini con lo sguardo fisso sul cellulare, anche in contesti che invitano al gioco e alla socialità.

Per prevenire questo fenomeno, che nei minori può portare a significative problematiche sul piano neurocognitivo e relazionale, l’ULSS 8 Berica ha messo a punto uno specifico progetto di prevenzione della dipendenza dagli schermi, che partirà ufficialmente domani mattina – sabato 20 settembre – con un desk informativo in centro a Vicenza, in piazza San Lorenzo, dalle 10.00 alle 13.00.

In questa occasione saranno fornite ai genitori e a chiunque trascorra del tempo con bambini e adolescenti informazioni e consigli pratici su come gestire in modo alternativo situazioni che spesso portano ad un utilizzo improprio dei dispositivi mobili con i bambini: ad esempio l’importanza di non usare lo schermo per calmare il pianto, bensì le parole e il contatto fisico, evitare l’uso di schermi nella mezz’ora prima di andare a letto e lo stimolo al gioco con ciò che è a disposizione, in quanto l’uso degli schermi come alternativa al gioco a lungo andare può limitare lo sviluppo cognitivo e linguistico.

Ultimo, ma non per importanza, è un richiamo all’attenzione sulla privacy, con la raccomandazione di una pubblicazione su social limitata e comunque attenta per quanto riguarda le foto di figli e nipotini.

Il tutto nell’ambito dell’evento organizzato dal Servizio Prevenzione della Malattie Croniche Non Trasmissibili e Promozione della Salute, in occasione della Giornata per la Sicurezza delle Cure, che vedrà la presenza di 4 diversi corner informativi. Oltre a quello sui rischi della dipendenza dagli schermi digitali, infatti, in piazza San Lorenzo dalle 10.00 alle 13.00 saranno presenti anche altre postazioni, dedicate ai rischi della pressione alta nei bambini, alla prevenzione degli incidenti domestici, ai disturbi del comportamento alimentare nell’adolescenza e nella preadolescenza, con un ulteriore spazio informativo in cui i genitori potranno ricevere una serie di consigli prativi sulle cure sicure per i bambini.

Lo spazio informativo sui rischi dell’utilizzo eccessivo e inappropriato dei dispositivi video da parte dei bambini rientra nell’ambito di un progetto più ampio sul “Benessere digitale” messo a punto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 8 Berica, che prevede lo sviluppo nei prossimi mesi di ulteriori iniziative, come la divulgazione di materiale informativo rivolto alle famiglie presso gli ambulatori di vaccinazione, i consultori e i Pediatri di Libera Scelta.