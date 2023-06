VICENZA – A Laghetto apre la Biblioteca dei semi

La Biblioteca civica Bertoliana aprirà la Biblioteca dei semi nella sede decentrata di Laghetto con la rassegna “Per fare un albero ci vuole un seme” il cui primo incontro, giovedì 8 giugno alle 18, vedrà la partecipazione di Daniele Zovi che presenterà il libro “Alberi sapienti, antiche foreste” (ingresso libero). Camminatore infaticabile e sensibile osservatore della natura, Zovi guiderà piccoli e grandi nel folto della foresta, alla ricerca dello spirito del bosco.

Il progetto della Biblioteca dei semi è strettamente legato alla mission della sede di Laghetto, dove nel 2020 è stata inaugurata la Biblioteca dei tigli, prima “nature smart library” della città, allestendo a sala lettura il giardino ombroso che la circonda.

Ora la biblioteca di quartiere apre anche il prestito di semi ai cittadini che avranno l’impegno poi di “restituirli”, raccogliendo quelli che si formeranno dalla pianta coltivata a casa propria. È un progetto che ha come obiettivo la diffusione di una cultura di cura della terra, di protezione della biodiversità e una nuova visione della biblioteca come luogo d’incontro, di partecipazione e di scambio di saperi.

È a disposizione nella Biblioteca dei semi una sezione di libri di saggistica, narrativa e poesia per adulti e ragazzi su tematiche relative alla semina, l’orticultura e la floricultura, le piante, gli alberi, l’ecologia, la sensibilizzazione ambientale, la cura del verde e dei giardini. Questa collezione è inserita in una sala che è stata decorata con maestria, a partire dai disegni del noto illustratore per bambini Marco Somà, dagli studenti di Engim professioni del restauro, realtà che da anni si affianca generosamente alla Bertoliana per la riqualificazione degli ambienti e dei manufatti della biblioteca. I pannelli a muro decorati a tema arboreo, floristico e di insetti impollinatori si accostano a una cassettiera, decorata come una colorata casetta degli insetti e dei fiori, che contiene le bustine di sementi rese disponibili al prestito dalla biblioteca e ordinate secondo tipologie facilmente riconoscibili: fiori alti, fiori bassi, ortaggi, legumi, erbe aromatiche, alberi, arbusti, piante mellifere.

Nel sito della Bertoliana , oltre a una presentazione del progetto, sarà a disposizione il catalogo delle sementi disponibili per il prestito. A breve verranno messe a disposizione anche schede sulle singole piante con descrizione, modalità e tempistiche di coltivazione e altre informazioni utili. Verranno offerte bibliografie di approfondimento per bambini e adulti come “Semi e dintorni” già disponibile al link

Si affiancheranno a questo servizio incontri di conoscenza pratica, presentazioni di libri inerenti l’argomento, approfondimenti botanici e storico-botanici, visite a realtà del territorio, attività per bambini e ragazzi.

I prossimi incontri della rassegna “Per fare un albero ci vuole un seme” proseguiranno in settembre: il 14 settembre alle 17.30 il poeta e “homo radix” Tiziano Fratus presenta “Agreste. Silvario di poesie e ritratti” e, rivolto ai più piccoli, “Manuale per giovani inventori di alberi e foreste”. Il 20 settembre Oreste Sabadin propone “I silenzi delle piante”, letture ad alta voce con improvvisazioni al clarinetto.

Gli incontri si svolgeranno nella sede della biblioteca di Laghetto, via Lago di Pusiano 3, Vicenza e saranno ad ingressi libero.

Per informazioni: laghetto.bertoliana@comune.vicenza.it, 0444 578265.