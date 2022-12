VICENZA – 400 mila euro per barriere protezione e rifacimento strade in zona Est

Ammonta a 390 mila euro lo stanziamento deliberato nei giorni scorsi dalla giunta per la sicurezza stradale: con un investimento di 200 mila euro saranno realizzate nuove barriere di protezione in viale Cricoli, viale Diaz e strada Ambrosini mentre con 190 mila euro verranno attuati interventi di manutenzione delle strade di quartiere nella zona est della città, quali Sant’Andrea e Santa Croce Bigolina.

“A tutela della sicurezza degli utenti della strada, andiamo a sostituire gli attuali parapetti pedonali in corrispondenza di tre ponti cittadini – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –, in quanto non idonei a salvaguardare la circolazione veicolare. Inoltre, elimineremo le situazioni maggiormente critiche di dissesto stradale nei quartieri ad est della città con conseguente miglioramento del decoro urbano e riduzione dell’inquinamento acustico”.

Nel dettaglio, per quanto riguarda le barriere di sicurezza installate in corrispondenza di tre ponti cittadini, su viale Cricoli e viale Ambrosini il parapetto esistente verrà rimosso e sostituito con una barriera di sicurezza, mentre su viale Diaz l’attuale parapetto sarà conservato e il nuovo dispositivo verrà installato nella zona antistante il marciapiede.

I lavori di manutenzione della pavimentazione stradale, invece, saranno eseguiti all’interno dei quartieri Sant’Andrea e Santa Croce Bigolina e, precisamente, nelle vie A. Fusinieri, L. Einaudi, I. Bonomi, G. Salvi, G. Capparozzo, G. Gasparoni.

La profondità dell’intervento di risanamento sarà in funzione della condizione di degrado della singola strada. A completamento, saranno rimessi in quota i manufatti in ghisa e verrà tracciata la segnaletica orizzontale.