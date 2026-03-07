Vicentino – Violento scontro frontale nella notte

Paura nella tarda serata di ieri, venerdì 6 marzo, lungo la SP71 a Marostica, in via Consagrollo, dove intorno alle 23.15 si è verificato un violento incidente frontale tra due autovetture. Nell’impatto uno dei veicoli è uscito dalla sede stradale finendo per ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’intera area dell’incidente per evitare ulteriori rischi alla circolazione.

Gli occupanti delle vetture sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, arrivato con un’ambulanza dall’ospedale di Bassano. I sanitari hanno prestato le prime assistenze ai feriti sul posto prima del trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presenti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata si sono protratte per diverso tempo, causando rallentamenti al traffico lungo il tratto interessato della provinciale.